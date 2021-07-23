Автобусы, магазины, кафе — что будет работать в выходные в Костанайской области, а что нет?

Согласно последнему постановлению главного санитарного врача Костанайской области, в связи со сложной эпидситуацией по коронавирусу в регионе, действуют следующие решения:

Приостановить в выходные дни:

— движение городского общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов;

— работу объектов общественного питания. В будние дни установить режим работы до 18:00 часов. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают без приостановления деятельности -до 20:00 часов;

— работу объектов площадью свыше 2000 кв м,в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы для всех объектов непродовольственной торговли устанавливается до 18:00;

— работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков;

— работу саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы до 20:00 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ

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