Автобусы, магазины, кафе — что будет работать в выходные в Костанайской области, а что нет?

Согласно последнему постановлению главного санитарного врача Костанайской области, в связи со сложной эпидситуацией по коронавирусу в регионе, действуют следующие решения:
Приостановить в выходные дни:
— движение городского общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов;
— работу объектов общественного питания. В будние дни установить режим работы до 18:00 часов. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают без приостановления деятельности -до 20:00 часов;
— работу объектов площадью свыше 2000 кв м,в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы для всех объектов непродовольственной торговли устанавливается до 18:00;
— работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков;
— работу саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы до 20:00 часов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области