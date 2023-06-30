Автобусы сменят привычный маршрут из-за ремонта в Костанае — схемы

Информацию с предупреждением распространила пресс-служба отдела ЖКХ Костаная.

В связи с ремонтными работами участок пр. Абая в границах улицы Хакимжановой — кольцо будет перекрыто до 3 июля текущего года. Проспект Абая в границах улицы Павлова — улицы Хакимжановой будет перекрыто движение на период с 14.00ч 30 июня по 25 июля текущего года.

Будет изменен маршрут следующих автобусов: 3, 13, 18, 18А, 21, 24, 25, 112, 113Б, 116, 120. Приносим извинения за временные неудобства.

В связи с ремонтными работами по ул. Быковского в границах проспекта Абая — улицы Маяковского будет перекрыто движение на период с 28 июня по 2 июля текущего года. Будет изменен маршрут следующих автобусов: 3, 10, 19, 25, 113, 113А, 114. Приносим извинения за временные неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.