Накануне, завсектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов отвечал на вопросы журналистов по поводу оптимизации графика автобусных маршрутов в Костанае.

СМИ пытались достучаться до представителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, который курирует этот вопрос.

«Зачем вы увеличили интервал движения, если автобусы в часы пик и так битком?», — спросила журналист.

«Смотрите, те маршруты, которые не были заполнены, мы их выровняли до 15 минут. Маршруты, у которых не было такой потребности сокращать, мы их оставили. До 15 минут мы их не поднимали, я вам повторяю», — сказал Нурдаулет Бейсенов.

«Вот 27, 25, 3, 10 — интервал оставили. Ранее было 9 минут, увеличили до 11-15 минут. Дословно. Ваши слова. Зачем Вы увеличили объясните пожалуйста?», — еще раз задала уточняющий вопрос журналист.

«Еще раз я вам повторю, давайте, уже последний раз отвечу, а то, третий раз вам на этот вопрос отвечать. Брался анализ, по анализу изучался пассажиропоток. По пассажиропотоку брались те часы пик, которые максимально не нагружены. Те мы увеличивали до 20 минут. Те временные рамки, где было не загружено, те маршруты были увеличены», — сказал заведующий сектором.

