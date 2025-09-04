Завсектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов сегодня прокомментировал ситуацию с автобусами, которая сложилась в областном центре в последние дни.

Костанайцы жалуются на переполненные автобусы.

«В начале месяца так получилось, что это совпало с началом учебного года, и возникли некоторые трудности в плане — была большая наполняемость автобусов. Был проведен анализ совместно с ТОО Алемпэй по заполняемости пассажиропотока, и выявили следующие данные. То, что именно 2 сентября, когда начало учебного года и следующий день, вот допустим, вчерашний, было увеличение пассажиропотока и именно в первой половине дня на 4000 пассажиров, это составило 21%. Далее пассажиропоток уже более-менее снизился и был в рабочем порядке. Еще хотелось бы отметить, мы отслеживали жалобы, часть обращения на интервал движения оптимизированных было на те маршруты, которые не подлежали оптимизации. Соответственно это не повлияло на оптимизацию или принятое решение по маршрутам. Также хотелось бы отметить, что перевозчиками Костаная всем были выданы утвержденные графики маршрутов, в которых обозначен интервал движения. В часы пик от 11 до 15 минут, межпиковое время до 20 минут интервал. А также после 20.00 Это интервал 30 минут. Но так получилось, что некоторые интервалы движения были увеличены до 25-30 минут. Этот момент тоже рассматривается и изучается искусственное увеличение интервала движения, ссылаясь на оптимизацию. Этот момент тоже изучается и будет изучен дополнительно. В данном режиме оптимизации автобусы проездили только два дня. 2 сентября и 3 сентября. Для полной картины заполняемости маршрутов и требований хотелось бы чуть больше времени, чтобы по итогу месяца мы уже вывели полную картину, анализ и при необходимости уже будем корректировать графики, будем обращать внимание на обращения жителей. Именно на те маршруты, на которых больше всего наполняемость, и при необходимости сокращать интервал и если нужно мы будем добавлять автобусы», — сообщил Нурдаулет Бейсенов.

Минтруда планирует ограничить выплату пенсий казахстанцам Министерство труда и социальной защиты населения подготовило консультативный документ регуляторной политики к законопроекту «О внесении...

Какими будут зарплаты и пенсии в 2026 году Проект бюджета на 2026 год определил размеры минимальной зарплаты (МЗП), пенсии и МРП. Ожидается повышение...