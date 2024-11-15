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Автобусы в Костанае будут бесплатно перевозить пассажиров: названа дата

— Сегодня, 14:59
Изображение для новости: Автобусы в Костанае будут бесплатно перевозить пассажиров: названа дата

pixabay.com


В воскресенье, 23 августа, проезд во всех городских автобусах Костаная будет бесплатным. Об этом сообщили в акимате областного центра. 

Такое решение приняли для комфортного передвижения жителей и гостей областного центра в день проведения выборов.

Пассажиры смогут бесплатно пользоваться всеми городскими маршрутами в течение всего дня. Костанайцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.



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