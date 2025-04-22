Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

«Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии перекрестков по проспекту Абая на ремонтные работы сроком с 22 апреля по 26 апреля. В связи с этим изменены схемы движения маршрутов №3, №7, №13, №25, №120, №18, №18А, №10, №12, №21»,- говорится в сообщении.

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