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Автобусы в Костанае изменили маршруты

— Сегодня, 09:10
Изображение для новости: Автобусы в Костанае изменили маршруты

pixabay.com

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная. 

«Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии перекрестков по проспекту Абая на ремонтные работы сроком с 22 апреля по 26 апреля.  В связи с этим изменены схемы движения маршрутов №3, №7, №13, №25, №120, №18, №18А, №10, №12, №21»,- говорится в сообщении.



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