В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности...
Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.
«Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии перекрестков по проспекту Абая на ремонтные работы сроком с 22 апреля по 26 апреля. В связи с этим изменены схемы движения маршрутов №3, №7, №13, №25, №120, №18, №18А, №10, №12, №21»,- говорится в сообщении.
Пресс-служба министерства просвещения распространила предупреждение-напоминание для детей и их родителей. "Шутка может быть безобидной, но...
В республике, в том числе и в Костанайской области, началась акция по приему у населения...
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