Автобусы в выходные ходить не будут — постановление подписал главный санврач Костанайской области

alau.kz
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года «Об применении ограничительных карантинных мерах на территории Костанайской области в связи с регистрацией случаев COVID-19» внести следующие изменения:
-
- Приостановитьв выходные и праздничные дни:
— движение городского общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов;
— работу объектов общественного питания.В будние дниустановить режим работы до 18 :00 часов. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают без приостановления деятельности -до 20:00 часов;
— работу объектов площадью свыше 2000 кв м,в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы для всех объектов непродовольственной торговли устанавливается до 18:00;
— работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков;
— работу саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка,за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы до 20:00 часов.
- Празднование «Курбан айт» провести в онлайн формате.
- Запретить деятельность аквапарков.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 20 июля 2021 го-да.
Главный Государственный
санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области