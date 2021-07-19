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Автобусы в выходные ходить не будут — постановление подписал главный санврач Костанайской области

alau.kz

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года «Об применении ограничительных карантинных мерах на территории Костанайской области в связи с регистрацией случаев COVID-19» внести следующие изменения:

    1. Приостановитьв выходные и праздничные дни:

    — движение городского общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов;

    — работу объектов общественного питания.В будние дниустановить режим работы до 18 :00 часов. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают без приостановления деятельности -до 20:00 часов;

    — работу объектов площадью свыше 2000 кв м,в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, за исключением  объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы для всех объектов непродовольственной торговли устанавливается до 18:00;

    — работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков;

    — работу саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка,за исключением  объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы до 20:00 часов.

    1. Празднование «Курбан айт» провести в онлайн формате.
    2. Запретить деятельность аквапарков.

    3. Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 20 июля 2021 го-да.

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ЗДЕСЬ 

Главный Государственный
санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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