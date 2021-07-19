Автобусы в выходные ходить не будут — постановление подписал главный санврач Костанайской области

Приостановитьв выходные и праздничные дни:

— движение городского общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов;

— работу объектов общественного питания.В будние дниустановить режим работы до 18 :00 часов. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают без приостановления деятельности -до 20:00 часов;

— работу объектов площадью свыше 2000 кв м,в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы для всех объектов непродовольственной торговли устанавливается до 18:00;

— работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков;

— работу саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка,за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Режим работы до 20:00 часов.

Празднование «Курбан айт» провести в онлайн формате. Запретить деятельность аквапарков.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 20 июля 2021 го-да.