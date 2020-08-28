Автоцоны будут принимать в выходные владельцев авто с армянскими номерами

Владельцам автомобилей с армянскими номерами дали возможность пройти временную регистрацию в праздничные дни, передает alau.kz

Чтобы успеть принять все незарегистрированные машины, автоцон будет работать 29, 30 и 31 августа, не смотря на объявленные выходные в честь дня Конституции. Попасть в автоцон можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Поторопиться стоит и владельцам переоборудованных машин с гос.номером из Армении. Продления срока регистрации для них все еще не предусмотрено.

На данный момент в Костанайской области остаются не зарегистрированными порядка 30 леворульных автомобилей с армянским гос.номером. Среди переоборудованных машин на временный учет поставлены 53 автомобиля. Напомним, начиная с 1 сентября все не зарегистрированные авто будут останавливаться сотрудниками полиции и выдворяться на штраф-стоянку.

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