АвтоЦОНы не буду работать 4 января

По инициативе МВД РК, функции по сопровождению информационных систем, отвечающих за предоставление услуг по регистрации транспорта и выдачу водительских удостоверений, а также изготовление государственных номеров переданы в ведение РГП «ИПЦ».

На сегодняшний день РГП «ИПЦ» и АО «НИТ» в СПЕЦЦОНах «Правительства для граждан» проводят пуско-наладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования по изготовлению готовых документов.

В связи с чем, 4 января 2020 года автоЦОНы не будут оказывать услуги.