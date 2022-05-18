Автодилер не должен навязывать дополнительные услуги и аксессуары – прокуратура

Покупатели новых легковых автомобилей в Казахстане нередко сталкиваются с навязыванием в салонах дополнительных услуг, устройств или аксессуаров. В прокуратуре Алматы проанализировали деятельность автосалонов, передает Zakon.kz.

Подобные действия автодилеров, как отметили в надзорном органе, противоречат нормам законодательства.

В прокуратуре уточнили: в силу ст. 26 Конституции Республики Казахстан монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается. Кроме того, согласно ст. 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя. В соответствии со ст. 28 закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте.

В ведомстве добавили, что одним из условий, нарушающих и (или) ущемляющих права потребителей при заключении договора, является установление обязанностей потребителя по навязанным дополнительно продавцом (исполнителем, изготовителем) возмездным товарам (работам, услугам).

По данным пресс-службы прокуратуры Алматы, в феврале текущего года был проведен анализ законности установления автодилерами дополнительных услуг, а также аксессуаров при покупке новых автомобилей.

Напомним, что в Казахстане перезапустили программу льготного автокредитования. С 16 мая казахстанские банки начали выдавать льготные автокредиты.

В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства.