Автодилеры продали почти 12 тысяч машин в сентябре

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В сентябре нынешнего года казахстанские автодилеры сумели реализовать 11 986 автомобилей, включая коммерческую технику. Из этой суммы 11 057 единиц пришлось на легковушки.
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Таким образом, показатели месяца не только превзошли результаты прошлогоднего сентября на 13.9 %, но и стали рекордными для 2022 года. Ранее этот статус был за июлем с 11 637 машинами, передает kolesa.kz
Согласно данным АКАБ, суммарные итоги трёх кварталов 2022-го опережают аналогичный период 2021 года на 0.4 %: 86 959 против 86 611 единиц.
Топ-5 марок на рынке новых автомобилей по итогам девяти месяцев 2022 года
|Позиция
|Марка
|Продажи за 9 месяцев (ед.)
|1
|Chevrolet
|24485
|2
|Hyundai
|20363
|3
|Kia
|9727
|4
|Toyota
|7229
|5
|Lada
|6705
Лучше всего в сентябре в стране продавались автомобили Chevrolet, что, впрочем, неудивительно, марка лидирует практически весь год. За месяц реализовано 4000 ед. Это, к слову, на 71.1 % больше, чем в сентябре 2021-го. Вторая строчка за Hyundai с 2574 машинами, а замыкает тройку Kia, на счету которой 1336 авто. Toyota (820 ед.), лишённая Camry и RAV4, сумела сохранить четвёртую позицию за счёт хороших продаж LC Prado. Lada же на привычном для неё пятом месте не осталась. Судя по всему, в салонах заканчиваются запасы машин. Дилеры продали лишь 374 ед., а это означает переход на шестую строку рейтинга. Пятую в минувшем месяце заняла китайская марка Chery с 560 ед.
Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам сентября 2022 года
|Позиция
|Марка
|Продажи в сентябре 2022 года (ед.)
|1
|Chevrolet
|4000
|2
|Hyundai
|2574
|3
|Kia
|1336
|4
|Toyota
|820
|5
|Chery
|560
|6
|Lada
|374
|7
|JAC
|322
|8
|Lexus
|261
|9
|Exeed
|260
|10
|Renault
|179
В разрезе моделей лидерами по-прежнему являются Chevrolet Cobalt и Nexia. Их продали 2476 и 1115 единиц соответственно. На третьей строчке находится Hyundai Tucson. В сентябре было куплено 1072 таких машины. Отметим, в последнее время кому-то, кроме Chevrolet, нечасто удаётся реализовать более тысячи единиц одной модели. Замыкают пятёрку Toyota Land Cruiser Prado (392 ед.) и Hyundai Santa Fe (390 ед.). Отдельного внимания заслуживает появление в десятке новинки в лице Kia Ceed. Модель расположилась на восьмом месте с 269 ед.
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