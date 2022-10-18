Автодилеры продали почти 12 тысяч машин в сентябре

В сентябре нынешнего года казахстанские автодилеры сумели реализовать 11 986 автомобилей, включая коммерческую технику. Из этой суммы 11 057 единиц пришлось на легковушки.

Таким образом, показатели месяца не только превзошли результаты прошлогоднего сентября на 13.9 %, но и стали рекордными для 2022 года. Ранее этот статус был за июлем с 11 637 машинами, передает kolesa.kz

Согласно данным АКАБ, суммарные итоги трёх кварталов 2022-го опережают аналогичный период 2021 года на 0.4 %: 86 959 против 86 611 единиц.

Топ-5 марок на рынке новых автомобилей по итогам девяти месяцев 2022 года

Позиция Марка Продажи за 9 месяцев (ед.) 1 Chevrolet 24485 2 Hyundai 20363 3 Kia 9727 4 Toyota 7229 5 Lada 6705

Лучше всего в сентябре в стране продавались автомобили Chevrolet, что, впрочем, неудивительно, марка лидирует практически весь год. За месяц реализовано 4000 ед. Это, к слову, на 71.1 % больше, чем в сентябре 2021-го. Вторая строчка за Hyundai с 2574 машинами, а замыкает тройку Kia, на счету которой 1336 авто. Toyota (820 ед.), лишённая Camry и RAV4, сумела сохранить четвёртую позицию за счёт хороших продаж LC Prado. Lada же на привычном для неё пятом месте не осталась. Судя по всему, в салонах заканчиваются запасы машин. Дилеры продали лишь 374 ед., а это означает переход на шестую строку рейтинга. Пятую в минувшем месяце заняла китайская марка Chery с 560 ед.

Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам сентября 2022 года

Позиция Марка Продажи в сентябре 2022 года (ед.) 1 Chevrolet 4000 2 Hyundai 2574 3 Kia 1336 4 Toyota 820 5 Chery 560 6 Lada 374 7 JAC 322 8 Lexus 261 9 Exeed 260 10 Renault 179

В разрезе моделей лидерами по-прежнему являются Chevrolet Cobalt и Nexia. Их продали 2476 и 1115 единиц соответственно. На третьей строчке находится Hyundai Tucson. В сентябре было куплено 1072 таких машины. Отметим, в последнее время кому-то, кроме Chevrolet, нечасто удаётся реализовать более тысячи единиц одной модели. Замыкают пятёрку Toyota Land Cruiser Prado (392 ед.) и Hyundai Santa Fe (390 ед.). Отдельного внимания заслуживает появление в десятке новинки в лице Kia Ceed. Модель расположилась на восьмом месте с 269 ед.

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