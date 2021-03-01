Автодорога «Костанай-Троицк» станет платной для грузового транспорта

Уже в 2021 году автодорога «Костанай-граница Российской Федерации — Троицк» станет платной для грузового транспорта. Платный участок проходит через город Костанай и районы — Костанайский, Федоровский, Карабалыкский. На этом участке уже установлены три арки контроля. Система оплаты будет открытой, то есть шлагбаумов не будет. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.

Эти вопросы уже решены. На общественных слушаниях, состоявшихся сегодня в городском акимате рассказали о том, какие же плюсы увидят жители региона от того, что этот участок дороги станет платным.

«Данное новшество обусловлено тем, что дорога за счет сбора средств за проезд пользователей, плату водителей — будет содержать себя сама. Тем самым на содержание платных дорог не выделяются средства из государственного бюджета ,что позволит расходовать средства из государственного бюджета на другие социально значимые нужды», — сообщил представитель АО «НК»КАЗАВТОЖОЛ» Турсын Алимбеков.

Платной станет и еще один участок трассы республиканского значения — это Костанай-Нур-Султан. Это направление и Костанай-Троицк — относятся к дорогам 2-ой и 3-ей категории, а значит платной она будет также только для грузового транспорта. Как обещает Казавтожол — новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей. Ведь все платные автодороги обязательно имеют ночное освещение и ограждения от скота на ответственных участках, а также светоотражатели и катафоты, помогающие водителям ориентироваться на дороге в ночное время. Внедрение платных дорог включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры, это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки. Что позволит открыть и новые рабочие места. Из существенных плюсов можно отметить и круглосуточное автопатрулирование. Дорожные службы будут проверять состояние проезжей части, осуществлять уборку проезжей части и оказывать оперативную помощь в случае чрезвычайной ситуации. Будут фиксироваться и нарушения такие как превышение скорости и допустимой нагрузки на ось, вес груза и другие. Данные по договоренности будут отправлять в управление дорожной полиции. «У нас программно-аппаратный комплекс рассчитан на распознавание ГРНЗ — государственных номерных регистрационных знаков. Они входят в базу и, соответственно, какие они проехали районы, такая плата будет взыматься, это независимо транзитные машины, машины других стран», — сообщил представитель АО «НК»КАЗАВТОЖОЛ» Берик Хасенов.

Общественные слушания продолжатся до 4 марта и пройдут еще в четырёх районах области. От участников ждут замечаний и предложений, которые обещают обязательно учесть при принятии решения.

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