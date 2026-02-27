В органах внутренних дел сообщили о проведении профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка. В МВД подчёркивают, что все действия носят предупредительный характер и ориентированы на защиту жизни и здоровья людей, а также создание безопасной среды в общественных местах и жилых районах.

С 12 марта вступают в силу изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках «Цифрового кодекса». Поправки связаны с развитием технологий и цифровизацией процессов.

Новых запретов нет

В МВД отдельно акцентировали: речь не идёт о введении новых запретов. Требования законодательства остаются прежними — расширяются только способы фиксации нарушений.

Если ранее использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности фиксировались преимущественно сотрудниками полиции вручную, теперь для этого смогут применяться автоматические системы.

Три способа фиксации

Ранее в автоматическом режиме фиксировались шесть видов нарушений, включая превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Теперь законом предусмотрены три способа фиксации.

Первый — классические камеры, которые продолжают работать в прежнем режиме.

Второй — камеры автоматической фиксации, способные выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений, например использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень.

Третий — использование данных государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять факты просроченного техосмотра, отсутствия страхового полиса и другие аналогичные случаи.

Кроме того, система сможет автоматически выносить предупреждения по тем правонарушениям, где законом предусмотрена именно такая мера.

Камеры не будут штрафовать пешеходов

В МВД отдельно подчеркнули, что распространяемая в ряде СМИ информация о привлечении к ответственности пешеходов с помощью камер не соответствует действительности. Системы предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, изменения направлены на повышение уровня общественной и дорожной безопасности и снижение рисков тяжёлых последствий на дорогах.

