Автогаз в Казахстане может подорожать?

— Вчера, 18:28
Фотография для новости Цены на автогаз в Казахстане будут расти до стоимости бензина

Фото взято с сайта uralskweek.kz

Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных расходов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, с начала 2025 года железнодорожные тарифы на перевозку газа повышались уже трижды. Последнее увеличение с 1 июня коснулось услуг локомотивной тяги, что напрямую отразилось на себестоимости топлива.

«Наша общая задача — обеспечить ценовой баланс по всей логистической цепи для стабильной и предсказуемой работы рынка. Мы должны выстроить прозрачные правила игры, защитив интересы как бизнеса, так и конечных потребителей», — заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

На совещании с участием представителей Агентства по защите и развитию конкуренции, Комитета по регулированию естественных монополий, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Казахстанской топливной ассоциации было отмечено, что рост транспортной составляющей создаёт риски для стабильности цен на внутреннем рынке.

По итогам встречи стороны договорились о разработке комплексного механизма регулирования. Он предполагает:

  • постоянный межведомственный анализ тарифов;
  • прозрачный учёт транспортных расходов при формировании розничных цен;
  • совместный контроль за тарифной политикой.

В Минэнерго подчёркивают, что цель — не допустить необоснованного роста стоимости газа для конечных потребителей.



