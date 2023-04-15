Автоколонны численностью более 700 автомашин сопроводили полицейские до пунктов назначения

5 автоколонн общей численностью более 700 грузовых и легковых автомашин сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, сообщает polisia.kz

В целях снижения аварийности, подразделениями батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с дорожно-коммунальными службами, обеспечено организованное сопровождение колонн автомашин, оставшихся на трассе в связи с закрытием автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь.

Это трассы международного значения Екатеринбург — Алматы от п.Жаксы до с. Кажымукан, Жаксы – Есиль-Бузулук до границы города Костанай, трассы республиканского значения Астана — Петропавловск от столицы до города Щучинск, Жезказган — Петропавловск, Костанай – Аулиеколь — Сурган, Кокшетау — Атбасар и Астана – Ерейментау — Шидерты.

В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 – легковых и 145- грузовых автомашин в нескольких направлениях.

В настоящее время из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми. Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населенных пунктов.

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