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Автоколонны численностью более 700 автомашин сопроводили полицейские до пунктов назначения

5 автоколонн общей численностью более 700 грузовых и легковых автомашин сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, сообщает polisia.kz

В целях снижения аварийности, подразделениями батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с  дорожно-коммунальными службами, обеспечено  организованное сопровождение колонн автомашин, оставшихся на трассе в связи с закрытием  автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь. 

Это трассы  международного значения Екатеринбург — Алматы от п.Жаксы до с. Кажымукан, Жаксы – Есиль-Бузулук до границы города Костанай, трассы республиканского значения Астана — Петропавловск от  столицы до города Щучинск,  Жезказган — Петропавловск, Костанай – Аулиеколь — Сурган, Кокшетау — Атбасар и Астана – Ерейментау — Шидерты. 

В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 – легковых и 145- грузовых автомашин в нескольких направлениях.

В настоящее время из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми.  Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населенных пунктов.

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