Автоконструкторы нельзя продать и выезжать на них за пределы Казахстана

Около восьми тысяч обращений автовладельцев по поводу легализации транспорта, ввезенного в Казахстан из-за границы, поступило в полицию Костанайской области с 23 января. Именно тогда началась акция по оформлению иностранных машин. Зарегистрировать удалось около шести тысяч автомобилей.

Примерно в полутора тысячах случаев заявителям пришлось отказать.

«Основные причины, не подтверждённые о пересечении границы до 1 сентября 2022 года. Что это транспортное средство состоит на учете у уполномоченного органа другого государства, и имеет ограничения на регистрационные действия», — говорит начальник процессингового центра ДП Костанайской области Ерлан Казбеков.

Ограничения, по словам Ерлана Казбекова, за границей наложены судебными исполнителями, банками, что говорит о том, что там автомобиль находится или под арестом, или в залоге. Ввиду географического положения, большинство легализуемых машин были ввезены в Костанайскую область из России. В ближайшее время к поступившим заявкам, добавятся новые, от людей, владеющих так называемыми «автоконструкторами», то есть транспортом, ввезенным под видом запчастей.

«Данная легализация будет состоять из четырех этапов. Первый этап, — граждане будут подавать заявления онлайн, через eGov-приложения, где им будет приходить автоматический отказ, по тем или иным причинам. Основными будут являться неподтверждение таможенной отчистки и пересечения границы», — говорит Ерлан Казбеков.

С отказами уже нужно будет идти в процессинговый центр, который находится в здании автоЦОНа, где заявки сотрудники будут проверять вручную, направляя запросы в компетентные службы, для подтверждения статуса «конструктора». Корректировки будут вноситься в единую систему, после чего необходима повторная заявка от владельца транспорта, которая уже будет одобрена.

«После этого одобрения он уже обращается на осмотр транспортного средства. Если он прошел все успешно, уже может обратиться в спецЦОН на регистрацию транспортного средства, с уплатой всех пошлин. Это 200 тысяч, это ГРНЗ, и техпаспорт. И после этого может её регистрировать», — сказал начальник процессингового центра.

Владельцам автоконструкторов процедура обойдется в ту же сумму, что и хозяину изначально укомплектованного автомобиля. Но сборные авто нельзя будет продать. Нельзя также выезжать на них за пределы Казахстана. Окончание акции запланировано на 1-ое июля. О продлении её сроков пока не сообщалось.

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