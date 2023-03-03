Автоледи наказал суд за столкновение нескольких автомобилей на парковке в Костанае

8 февраля в Костанае водитель К., управляя своим автомобилем на пересечении улиц Абая-Баумана, проигнорировала запрещающий сигнал светофора (желтый), вследствие чего автомобиль занесло в сторону парковки перед ТРЦ «Емшан». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
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В результате указанных действий произошло столкновение с тремя припаркованными автомобилями, принадлежащими потерпевшим Е., Д. и О..
Тем самым К. совершила правонарушение, предусмотренное статьей «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств».
В суде К. вину признала полностью.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 2 марта К. признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 20 МРП (69000 тенге).
Постановление не вступило в законную силу.