Автоматизированные штрафы граждан введут в Казахстане

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Министерство юстиции подготовило проект совместного приказа «О запуске пилотного проекта по автоматическому возбуждению исполнительного производства», сообщает Zakon.kz.
Пилотный проект по автоматическому возбуждению исполнительного производства о взыскании административных штрафов с суммой до 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году) запустят в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства в период с 11 октября 2023 года в городе Тараз Жамбылской области.
В Алгоритме дано определение «единый реестр административных производств» (ЕРАП) – информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме.
При получении из ЕРАП исполнительного документа автоматизированная информационная система исполнительного производства (АИС ОИП) автоматически возбуждает исполнительное производство и направляет на номер телефона должника, полученный из Базы мобильных граждан, уведомление о возбуждении исполнительного производства со ссылкой для скачивания постановления о возбуждении исполнительного производства. При этом предусматривается возможность оплаты задолженности без комиссии ЧСИ в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления.
Если должник не согласен с фактом возбуждения производства после получения уведомления:
- должник переходит по ссылке и нажимает на кнопку «Не согласен»;
- исполнительное производство прекращается по причине несогласия должника и формируется Постановление о прекращении производства и передачи его на принудительное исполнение;
- статус исполнительного документа изменяется на «Прекращено»;
- исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 октября.