Автоматизировать проверку прохождения техосмотра авто намерены в Казахстане

В Казахстане планируют запустить пилотный проект по автоматизированной проверке наличия техосмотра автомобиля, сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответе на депутатский запрос, передает informburo.kz

«Для выявления транспортных средств с просроченным техосмотром АО «НИТ» планирует совместно с Министерством внутренних дел и компанией «Сергек» провести пилотный проект по автоматизированной проверке наличия техосмотра», – говорится в ответе.

Также, по словам Романа Скляра, проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 100 МРП (в текущем году – 345 000 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства.

Роман Скляр отметил, что после легализации транспортных средств, ввезённых в Казахстан до 1 сентября 2022 года, увеличилось количество праворульных транспортных средств. В свою очередь, согласно действующему законодательству, запрещается использовать такие автомобили для оказания услуг такси. Недопустимо также незаконное переоборудование праворульных автомобилей на левую сторону.

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