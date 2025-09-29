Наши корреспонденты задавали вопрос акиму Костаная на прошлом совещании о массовом появлении игровых автоматов в областном центре. Кроме того, мы делали отдельный сюжет на эту тему. Тогда, костанайские эксперты пояснили, что механизм работы таких игровых автоматов почти ничем не отличается от принципа азартных игр.

Сегодня на совещании аким Костаная обратил внимание на этот вопрос, и рассказал, какая работа проделана.

«В прошлый раз журналисты «Алау» подняла вопрос по вот этим автоматам. По моему поручению комиссия была создана по мониторингу. Нашли, выявили, это действительно самовольно установленные автоматы, разрешения никто на них не давал. На сегодняшний день уже пять автоматов с игрушками там убрали. Параллельно провели работу по демонтажу киоска, который не имел документацию, то есть не имел разрешения работать. Такая работа будет на постоянном контроле. Вообще, я хочу сказать по городу более-менее понимают, что возле крупных магазинов, возле крупных объектов бизнеса никак нельзя использовать территорию парковок для обслуживания для того, чтобы там в аренду еще кому-то сдавать киоски. Кто-то видимо не понимает. В целом понимание есть. Еще раз хочу попросить, предупредить. Будем наказывать», — отметил глава Костаная.

