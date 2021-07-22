Автоматы Калашникова будут выпускать в Казахстане

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Автоматы Калашникова планируют собирать в Казахстане. Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, договор был подписан на авиафоруме МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском, передает Tengrinews.kz.
«В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС «Байкал», собирать автоматы Калашникова, а также производить комплектующие для авиационной техники», — говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета «Байкал» был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием «Казахстанская авиационная индустрия», единственным участником которого является АО «НК «Казахстан инжиниринг», доли участия в ООО «Байкал-инжиниринг», дочерней компании АО «Уральский завод гражданской авиации».
Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит миллиард рублей (5,7 миллиарда тенге). Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.
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