Автоматы Калашникова будут выпускать в Казахстане

Автоматы Калашникова планируют собирать в Казахстане. Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, договор был подписан на авиафоруме МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском, передает Tengrinews.kz.

«В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС «Байкал», собирать автоматы Калашникова, а также производить комплектующие для авиационной техники», — говорится в сообщении.

Оружие будет производиться на заводе АО «ТЫНЫС»: в рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО «НК «Казахстан инжиниринг». Двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа АК-12 и АК-15 стартует уже в августе.

Также, по данным ведомства, в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета «Байкал» был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием «Казахстанская авиационная индустрия», единственным участником которого является АО «НК «Казахстан инжиниринг», доли участия в ООО «Байкал-инжиниринг», дочерней компании АО «Уральский завод гражданской авиации».

Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит миллиард рублей (5,7 миллиарда тенге). Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.

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