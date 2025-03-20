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Сегодня в Костанае на пересечении улиц Рабочая и Фабричная огонь охватил транспортное средство, создавая угрозу окружающим.
Прибывшие пожарные установили, что горит автомобиль, оснащенный газобаллонным оборудованием.
Это увеличивало риск взрыва, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина устанавливается.
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