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Автомобиль на газу загорелся в Костанае

— Сегодня, 13:33
Изображение для новости: Автомобиль на газу загорелся в Костанае

Кадр из видео

Сегодня в Костанае на пересечении улиц Рабочая и Фабричная огонь охватил транспортное средство, создавая угрозу окружающим.

Прибывшие пожарные установили, что горит автомобиль, оснащенный газобаллонным оборудованием.

Это увеличивало риск взрыва, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина устанавливается.



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