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  3. Автомобиль нашли, парня нет. Полицейские прокомментировали исчезновение жителя Костанайской области

Автомобиль нашли, парня нет. Полицейские прокомментировали исчезновение жителя Костанайской области

ДП Костанайской области сообщает, по факту безвестного исчезновения жителя города Рудного — Владимира Борисова, 1996 года рождения, начато досудебное расследование.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия на территории района Б.Майлина и города Рудного, а также близлежащих районов.

Созданы поисковые группы, к поискам привлечены волонтеры.

В ДП Костанайской области отметили, что в полицию с заявлением обратилась мать пропавшего.

Как сообщили в пресс-службе ДП, автомашину нашли в районе Б.Майлина, вдоль железной дороги в 10 км от станции Тобол.

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