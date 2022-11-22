Автомобиль нашли, парня нет. Полицейские прокомментировали исчезновение жителя Костанайской области

ДП Костанайской области сообщает, по факту безвестного исчезновения жителя города Рудного — Владимира Борисова, 1996 года рождения, начато досудебное расследование.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия на территории района Б.Майлина и города Рудного, а также близлежащих районов.

Созданы поисковые группы, к поискам привлечены волонтеры.

В ДП Костанайской области отметили, что в полицию с заявлением обратилась мать пропавшего.

Как сообщили в пресс-службе ДП, автомашину нашли в районе Б.Майлина, вдоль железной дороги в 10 км от станции Тобол.

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