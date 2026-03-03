1 марта в Костанайской области сотрудники роты патрульной полиции во время несения службы остановили автомобиль с российскими регистрационными номерами. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе проверки по информационным базам данных выяснилось, что за водителем числится 28 административных правонарушений в сфере дорожного движения. Общая сумма неоплаченных штрафов превысила 450 тысяч тенге.

В отношении нарушителя приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Автомобиль водворён на специализированную стоянку до полного исполнения административных взысканий.

