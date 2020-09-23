Автомобиль полностью сгорел в Костанае — видео

Пожар произошел 23 сентября в 02:06 часов, по адресу Алтынсарина,32. Во дворе дома полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2114.
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, два автомобиля, стоящие рядом, пострадали частично. Жертв и пострадавших среди людей нет. Причина пожара устанавливается.
Локализация в 02:25 часов, ликвидация в 02:40 часов.
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