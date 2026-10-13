Более тысячи сообщений о скандалах: как в Костанае работают с семейно-бытовыми конфликтами





С начала года на пульт 102 в Костанае поступило более тысячи обращений по категории «скандал». При этом, по данным управления полиции, число преступлений в семейно-бытовой сфере снизилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Зарегистрировано 22 факта.

Профилактическую работу с участниками конфликтов проводят в том числе в специальном кабинете участкового пункта №7 «Набережная». Здесь беседуют с пострадавшими и виновниками семейно-бытовых конфликтов, а также с теми, кто был замечен в буллинге.

Одним из посетителей стал мужчина, в отношении которого готовят материалы для направления на принудительное лечение от алкоголизма.

«В данном случае, человек, которого мы будем оформлять на принудительное лечение от алкоголизма. По решению суда, да. Но, до суда он сдает медицинские анализы и проходит беседу у врача-нарколога», — рассказал ответственный за организацию участковых инспекторов полиции пункта №7 «Набережная» Ерик Ваисов.

По его словам, соседи неоднократно сообщали о злоупотреблении мужчиной спиртными напитками. В отношении него выносили особые требования к поведению, которые он неоднократно нарушал.

Ерик Ваисов координирует работу шести участковых. Пункт обслуживает почти 30 тысяч костанайцев. Ежедневно сюда поступает 10–12 обращений, из них три-четыре связаны с семейно-бытовыми конфликтами.

Как сообщила старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления полиции Костаная Галия Нурахметова, среди зарегистрированных преступлений — умышленное причинение вреда здоровью, побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По всем обращениям принимают соответствующие меры, пострадавших от семейно-бытового насилия размещают в Кризисном центре.

Снижение числа преступлений полицейские связывают с профилактической работой. Пока в Костанае действуют два таких кабинета: в пункте №7 «Набережная» и пункте №15 в микрорайоне Юбилейный. В других районах города планируют открыть новые.

В кабинетах выясняют обстоятельства конфликтов, при необходимости подключают психологов и оказывают правовую помощь.

Специалисты также напоминают: люди, в том числе дети, которые столкнулись с насилием, нуждаются в помощи или живут в страхе, могут обратиться по номерам 111 и 150. Это республиканские телефоны доверия, которые, по информации специалистов, работают круглосуточно и анонимно.

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