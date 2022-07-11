Автомобиль попал под поезд в Костанайской области, есть жертвы

11 июля 2022 года в 14 часов 35 минут на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол — Кушмурун Костанайской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По словам очевидцев, водитель автомашины марки «Жигули» объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. В результате ДТП водитель и 40-летняя пассажир погибли на месте.

На месте происшествия работает полиция. Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.

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