Автомобиль попал под поезд в Костанайской области, есть жертвы

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11 июля 2022 года в 14 часов 35 минут на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол — Кушмурун Костанайской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
По словам очевидцев, водитель автомашины марки «Жигули» объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. В результате ДТП водитель и 40-летняя пассажир погибли на месте.
На месте происшествия работает полиция. Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно.
В АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.
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