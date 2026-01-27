Апелляционная судебная коллегия удовлетворила иск жительницы Костаная о возмещении ущерба, причинённого падением дерева на её автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Что произошло

В апреле 2025 года в городе Костанай возле жилого дома упало дерево. В результате был повреждён автомобиль Mazda, принадлежащий местной жительнице.

Оценка ущерба

Согласно заключению независимого эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учётом амортизационного износа превысила 2 миллиона тенге.

Позиция истца

Владелица машины обратилась в суд, указав, что дерево находилось на территории общего пользования. По её мнению, ответственность за содержание и безопасное состояние зелёных насаждений лежит на местном исполнительном органе — городском отделе ЖКХ.

Решение суда первой инстанции

Костанайский городской суд отказал в удовлетворении иска, не установив вину ответчика.

Рассмотрение в апелляции

Апелляционная коллегия изучила материалы дела и доводы сторон, после чего отменила решение суда первой инстанции и приняла новое — в пользу истца.

Кто признан ответственным

Суд указал, что содержание и защита зелёных насаждений регулируются правилами, утверждёнными маслихатом области. Эти нормы обязывают уполномоченный орган вести учёт деревьев и своевременно проводить санитарную вырубку аварийных насаждений. Установлено, что упавшее дерево находилось в ведении городского отдела ЖКХ.

Почему отклонили доводы ответчика

Доводы о возложении ответственности на ОСИ или кондоминиум были отклонены, так как кондоминиум в данном доме официально не зарегистрирован.

Обращения жителей и выводы суда

Суд также учёл, что жители ранее направляли обращения через службу iKomek с просьбой спилить опасные деревья. Эти обращения были переданы в уполномоченный орган, однако меры приняты не были, а доказательства надлежащего исполнения обязанностей ответчиком представлены не были.

Итоговое решение

В результате апелляционная инстанция пришла к выводу, что материальный ущерб автомобилю был причинён по вине уполномоченного органа. Иск о возмещении ущерба удовлетворён в полном объёме.

Смена министра труда и соцзащиты: подписан указ Президента Указами Главы государства произошли кадровые изменения в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,...

Морозы и метели накроют Костанайскую область В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается неустойчивая зимняя погода. На западе и севере региона...