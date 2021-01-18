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Автомобиль пультовой охраны попал в ДТП в Костанае

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ДТП произошло сегодня в Костанае. Два автомобиля столкнулись на улице Аль-Фараби, около 10:15 часов. 

На кадрах видно, как столкнулись две машины: «ВАЗ-2114», принадлежащий пультовой охране «Арыстан» и «Chevrolet Niva».

Судя по видео, никто из людей не пострадал.

Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

 

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