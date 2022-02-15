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Автомобиль разорвало на части

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

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Два человека пострадали в результате жуткого ДТП.

В Актюбинской области – столкнулись два автомобиля. Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, ДТП с участием двух автомашин произошло 13 февраля на 705-м км автодороги Самара – Шымкент, передает zakon.kz.

«Водитель автомашины марки ВАЗ 21144, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Opel Vectra, движущейся по встречной полосе. В результате ДТП автомашину ВАЗ разорвало на две части», — отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Водитель и пассажир автомашины Opel Vectra госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными травмами.

В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗа жив – он после удара оказался в задней части авто и не пострадал.

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