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Автомобиль развернуло на 180 градусов в результате ДТП в центре Костаная

Фото пресс-службы ДП области

Вечером 13 августа на пересечении проспекта Абая-улицы Гоголя водитель автомобиля BMW, не убедившись в безопасности совершаемого маневра допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen.

Фото пресс-службы ДП области

В результате ДТП, водитель и пассажир BMW доставлены с различными травмами в больницу.

Фото пресс-службы ДП области

Полицией в настоящее время осуществляется сбор материала, для дальнейшего принятия процессуального решения.

Фото пресс-службы ДП области
Фото пресс-службы ДП области

Сотрудники полиции призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

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