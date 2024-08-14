Автомобиль развернуло на 180 градусов в результате ДТП в центре Костаная

Фото пресс-службы ДП области
Вечером 13 августа на пересечении проспекта Абая-улицы Гоголя водитель автомобиля BMW, не убедившись в безопасности совершаемого маневра допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП, водитель и пассажир BMW доставлены с различными травмами в больницу.
Полицией в настоящее время осуществляется сбор материала, для дальнейшего принятия процессуального решения.
Сотрудники полиции призывают неукоснительно соблюдать ПДД.
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