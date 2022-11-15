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Автомобиль с больным ребенком попал в грязевую ловушку — ДЧС Костанайской области

Фото ДЧС

Инцидент случился 15 ноября. 

Ночью на пульт 112 поступил вызов,. В 40 километрах от села Торгай на проселочной автодороге увязла в грязевой трясине автомашина марки «УАЗ». В салоне а/м находились пять человек, из них одна 6-летняя девочка с острой болью в животе и температурой, которая нуждалась в медицинской помощи.

На выручку им поспешили сотрудники отдела по ЧС  Жангельдинского  района и работники службы 103. В результате выпавших осадков в виде снега и дождя, машина следовавшая из села им. А.Байтурсынова, застряла  на труднопроходимом участке.

Преодолев многокилометровый путь, спасатели эвакуировали пассажиров. Спустя два часа в 03:51 карета скорой помощи прибыла в село Торгай. Девочку доставили в местную больницу и передали врачам.

Департамент по чрезвычайным ситуациям  рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками и не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.

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