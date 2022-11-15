Автомобиль с больным ребенком попал в грязевую ловушку — ДЧС Костанайской области

Фото ДЧС
Инцидент случился 15 ноября.
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Ночью на пульт 112 поступил вызов,. В 40 километрах от села Торгай на проселочной автодороге увязла в грязевой трясине автомашина марки «УАЗ». В салоне а/м находились пять человек, из них одна 6-летняя девочка с острой болью в животе и температурой, которая нуждалась в медицинской помощи.
На выручку им поспешили сотрудники отдела по ЧС Жангельдинского района и работники службы 103. В результате выпавших осадков в виде снега и дождя, машина следовавшая из села им. А.Байтурсынова, застряла на труднопроходимом участке.
Преодолев многокилометровый путь, спасатели эвакуировали пассажиров. Спустя два часа в 03:51 карета скорой помощи прибыла в село Торгай. Девочку доставили в местную больницу и передали врачам.
Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками и не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.
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