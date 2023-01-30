Автомобиль с годовалым ребёнком вылетел в кювет в Костанайской области

Полицейские Житикаринского района помогли водителю, который оказался в сложной дорожной ситуации.

27 января автопатрулем в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Степанова и Данияра Уразакова на автодороге республиканского значения «Житикара – Чайковское» был замечен автомобиль в кювете.

Водитель пояснил сотрудникам, что не справился с управлением и в результате машина слетела в кювет. Самостоятельно выбраться он не смог. В салоне автомашины находились бабушка и ее годовалый внук.

Полицейские организовали специальную технику, чтобы вытащить застрявшую машину из снега.

Водитель выразил слова благодарности за оказанную помощь в сложившейся ситуации.

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