Автомобиль с годовалым ребёнком вылетел в кювет в Костанайской области

Полицейские Житикаринского района помогли водителю, который оказался в сложной дорожной ситуации.
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27 января автопатрулем в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Степанова и Данияра Уразакова на автодороге республиканского значения «Житикара – Чайковское» был замечен автомобиль в кювете.
Водитель пояснил сотрудникам, что не справился с управлением и в результате машина слетела в кювет. Самостоятельно выбраться он не смог. В салоне автомашины находились бабушка и ее годовалый внук.
Полицейские организовали специальную технику, чтобы вытащить застрявшую машину из снега.
Водитель выразил слова благодарности за оказанную помощь в сложившейся ситуации.