Автомобиль с ребенком перевернулся в овраг после ДТП в Костанае





В Костанае полиция начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Назарбаева в направлении Федоровской трассы. В аварии с участием автомобилей Renault и Hyundai Sonata пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По предварительной информации, водитель Renault двигался по проспекту Назарбаева со стороны Федоровской трассы. При повороте налево в микрорайон Юбилейный он не уступил дорогу автомобилю Hyundai Sonata, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате столкновения Hyundai Sonata съехал с проезжей части и опрокинулся в овраг.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения. При проезде перекрестков следует быть особенно внимательными, соблюдать очередность проезда и уступать дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество. В полиции подчеркнули, что внимательность и взаимное уважение на дороге помогают предотвратить аварии и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Костанай ждут большие перемены: что войдет в новый генеральный план В Костанае приступили к разработке нового генерального плана, который определит развитие города на ближайшие 15–20...

С 18 июля в Казахстане официально запускают цифровой тенге С 18 июля 2026 года цифровой тенге официально вводится в полномасштабное обращение в Казахстане. С...

Синоптики предупредили о непогоде в Костанайской области В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, на западе, севере и востоке региона...