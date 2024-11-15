Автомобиль с ребенком перевернулся в овраг после ДТП в Костанае

В Костанае полиция начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Назарбаева в направлении Федоровской трассы. В аварии с участием автомобилей Renault и Hyundai Sonata пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По предварительной информации, водитель Renault двигался по проспекту Назарбаева со стороны Федоровской трассы. При повороте налево в микрорайон Юбилейный он не уступил дорогу автомобилю Hyundai Sonata, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате столкновения Hyundai Sonata съехал с проезжей части и опрокинулся в овраг.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения. При проезде перекрестков следует быть особенно внимательными, соблюдать очередность проезда и уступать дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество. В полиции подчеркнули, что внимательность и взаимное уважение на дороге помогают предотвратить аварии и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
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