Синоптики предупредили о непогоде в Костанайской области





В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, на западе, севере и востоке региона пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются сильные осадки, град и шквалистое усиление ветра.

Ночью и утром на западе и севере области местами прогнозируется туман. Днем на юге региона возможен пыльный поземок.

Ветер юго-западный, западный 9–14 м/с, днем порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, на юге области — до +23 градусов. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов , а на юге региона сохранится сильная жара — до +35 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Днем возможны град и шквал. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер юго-западный, западный 9–14 м/с, днем с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем — +26…+28 градусов.

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