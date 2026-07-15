С 18 июля в Казахстане официально запускают цифровой тенге





С 18 июля 2026 года цифровой тенге официально вводится в полномасштабное обращение в Казахстане. С этой даты вступают в силу законодательные нормы, которые закрепляют его статус как законного платежного средства наряду с наличными и безналичными деньгами, передает zakon.kz

Цифровой тенге представляет собой третью форму национальной валюты. Выпускать и погашать его сможет исключительно Национальный банк Казахстана. Для использования новой формы денег гражданам потребуется открыть цифровой кошелек через мобильное приложение банка. Банки второго уровня, предоставляющие дистанционные услуги, обязаны обеспечить своим клиентам такую возможность.

Пополнить цифровой кошелек можно будет за счет обычных денежных средств. При необходимости цифровые тенге можно обменять обратно — Национальный банк перечислит эквивалентную сумму на банковский счет владельца, после чего деньги можно использовать привычным способом.

Главная особенность цифрового тенге — возможность отслеживать движение каждой цифровой единицы благодаря уникальной маркировке. Предполагается, что это повысит прозрачность финансовых операций, поможет эффективнее контролировать расходование бюджетных средств и сократить теневой оборот денег. Уже сейчас цифровой тенге планируется применять в ряде государственных расходов в пилотном режиме.

При этом использование цифрового тенге для граждан останется добровольным. Открытие цифрового счета и погашение цифровых тенге будут бесплатными, однако банки смогут устанавливать комиссии за отдельные операции в пределах, определенных Национальным банком.

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