Ждали 18 лет: семь сотрудников КТЭК получили собственные квартиры

Семь сотрудников ГКП «КТЭК» стали обладателями собственного жилья благодаря новой корпоративной программе, реализованной совместно с Отбасы банком и акиматом Костаная.
Для работников предприятия, не имеющих собственного жилья, была разработана специальная схема. Акимат предоставил семь квартир с правом последующего выкупа, а Отбасы банк оформит льготные жилищные займы после выполнения условий программы.
Как рассказала директор Костанайского областного филиала Отбасы банка Асель Аскарова, участникам программы предстоит в течение 5–8 лет накопить 50% стоимости квартиры.
«Акимат Костаная предоставил семь квартир арендного жилья с последующим выкупом. Сотрудники будут жить в этих квартирах, не выплачивая ипотеку, а накапливать средства на депозите. После того как они накопят 50% стоимости жилья, мы оформим им жилищный заем под 5% без подтверждения доходов», — пояснила она.
Одной из участниц программы стала машинист котлов КТЭК Антонина Зинатова, которая работает на предприятии уже 12 лет. До этого семья снимала жилье, а затем жила вместе с родителями.
«Переполняют эмоции, сто процентов зашкаливает. Сколько мы ждали? Наверное, 18 лет. Мы очень счастливы, спасибо огромное всем!» — поделилась Антонина.
Еще одним новоселом стал старший машинист паровых турбин Азамат Кулкаев, воспитывающий троих детей.
«Решение принял месяц назад. В нашей группе WhatsApp появилось объявление о возможности получить жилье. Я собрал необходимые документы, подал их и в итоге получил квартиру», — рассказал он.
Кандидатов на участие в программе отбирала комиссия предприятия. Одним из основных условий является стаж работы в КТЭК не менее пяти лет. Кроме того, учитывается состав семьи — преимущество получают сотрудники с детьми.
В руководстве предприятия рассчитывают, что программа позволит обеспечить жильем еще больше работников. Однако ее дальнейшее развитие будет зависеть от того, сколько арендных квартир сможет предоставить акимат Костаная.
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