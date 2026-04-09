Когда казахстанцы почувствуют рост доходов? В Минэкономики дали прогноз

В Министерстве национальной экономики заявили, что реальные доходы жителей Казахстана в ближайшее время будут расти быстрее, а положительная динамика станет более заметной.
Как сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, несмотря на высокие темпы роста экономики, многие казахстанцы пока не ощущают улучшения своего материального положения. По его словам, это связано с последствиями пандемии и влиянием инфляции.
Вице-министр отметил, что в последние годы государству пришлось компенсировать негативные экономические последствия, возникшие после пандемии COVID-19. Теперь, по его мнению, ситуация меняется.
«Я убежден, что с настоящего момента рост реальных и номинальных доходов населения будет находиться в положительной зоне. Когда мы встретимся через год, рост реальных доходов населения будет максимально приближен к росту ВВП», — заявил Арман Касенов.
Он напомнил, что в течение трех последних лет темпы роста экономики не превышали 5%, тогда как по итогам 2025 года валовой внутренний продукт увеличился на 6,5%.
По словам вице-министра, в прошлом году реальные доходы населения с учетом инфляции сократились более чем на 2%. Однако по итогам первых шести месяцев 2026 года показатель вновь стал положительным и составил 0,1%, тогда как номинальные доходы выросли более чем на 11%.
В Миннацэкономики считают, что экономический рост постепенно отразится на благосостоянии населения.
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