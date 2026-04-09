BMW врезался в опору ЛЭП и загорелся: водитель погиб на трассе Костанай – Рудный





По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Костанай – Рудный полицией начато досудебное расследование.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигавшийся в сторону Рудного, не справился с управлением и совершил столкновение с бетонной опорой линии электропередачи.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. После удара автомобиль загорелся.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин аварии. Назначены соответствующие экспертизы.

В Департаменте полиции Костанайской области призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также не садиться за руль в утомленном состоянии.

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