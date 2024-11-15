На трассе под Костанаем изменили скоростной режим: что важно знать водителям





На республиканской автодороге Костанай – Карабутак в районе жилого массива Кунай изменена организация дорожного движения. Здесь установлены дорожные знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта», что обязывает водителей снизить скорость с 80 до 60 км/ч.

Как сообщили в полиции, решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения. По итогам 2025 года в Костанайской области количество учетных ДТП выросло на 10,3% — с 1232 до 1359. В авариях есть погибшие и пострадавшие.

Установка новых дорожных знаков соответствует требованиям национального стандарта и возможна в случаях, когда жилой массив официально входит в состав города, поселка или села.

На данном участке дороги расположены нерегулируемые пешеходные переходы, остановочные павильоны, а также установлены два светофора на въездах в жилой массив Кунай. Кроме того, в прошлом году здесь было оборудовано искусственное освещение.

В полиции отмечают, что принятые меры позволят своевременно информировать водителей о въезде в населенный пункт, повысить безопасность участников дорожного движения и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и сигналы светофоров.

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