Костанай ждут большие перемены: что войдет в новый генеральный план





В Костанае приступили к разработке нового генерального плана, который определит развитие города на ближайшие 15–20 лет. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

По его словам, действующий генеральный план уже не соответствует современным реалиям и потребностям города. В этом году после согласования с руководством страны был заключен договор с профильным научным институтом, который займется разработкой нового документа.

«Мы хотим добиться, чтобы у нас была эффективная дорожно-транспортная сеть, развивалась уличная инфраструктура, строительство, бизнес, индустриальная зона, а также были учтены пожелания наших жителей. Все это необходимо для того, чтобы город комфортно развивался в течение следующих 15–20 лет», — отметил Марат Жундубаев.

Одним из крупных проектов станет строительство нового жилого района «Юбилейный-2». По словам акима, на территории площадью 56 гектаров инвестор планирует возвести 24 многоквартирных дома за счет собственных средств.

При этом город возьмет на себя строительство социальной и транспортной инфраструктуры. Здесь появятся школа, два детских сада, а также новые дороги и инженерные сети.

Еще одним перспективным направлением станет развитие микрорайона «Кунай-2», который также включат в новый генеральный план.

По словам главы города, территория площадью около 400 гектаров предназначена для строительства многоэтажных жилых домов, торговых объектов и создания полноценной городской инфраструктуры. В микрорайоне «Кунай-1» в ближайшее время планируется завершить развитие индивидуальной жилой застройки.

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