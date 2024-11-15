Вышел из дома и не вернулся: в Рудном разыскивают пятилетнего мальчика





В Рудном ведутся поиски пятилетнего Алихана Молдыбая. Информацию о розыске распространил поисково-спасательный отряд «ДОС».

По имеющимся данным, мальчик 2021 года рождения пропал 15 июля. Около 16:30 он ушел из дома по адресу улица Качарская, 11 и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

На момент исчезновения ребенок был одет в синюю кофту с рисунком в виде надписи, черные шорты в клетку, синие сланцы и серые носки.

Среди особых примет: рост около 120–130 см, короткие черные волосы, с левой стороны головы выбрита полоска. Передвигался на красном самокате. Также сообщается, что ребенок практически не разговаривает и произносит только слова «папа» и «мама».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «ДОС».

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