Автомобиль с российскими номерами объявлен в розыск в Костанайской области

Только за один день в Костанайской области зарегистрировано шесть ДТП с участием транспортных средств с российским учетом.

С начала года на территории области зарегистрировано 872 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управлявших транспортными средствами, состоящими на учетах в иностранных государствах, в том числе 812 ДТП, с причинением материального ущерба, а также 60 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек погибло и 66 ранено. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«8 ноября в 16.00 часов в Костанае по улице Доненбаевой 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ 33023», с номерными знаками РФ, не убедившись в безопасности движения задним ходом допустил столкновение с автомашиной марки «Лада», тем самым причинив владельцу транспортного средства материальный ущерб. В этот же день в 17.49 часов на пульт «102» поступило сообщение, о факте ДТП в Костанае по улице Алтынсарина 32. Водитель транспортного средства «ВАЗ» с государственными регистрационными номерными знаками Российской Федерации, допустив дорожно-транспортное происшествие скрылся с места происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Указанный автомобиль объявлен в розыск. В отношении неустановленного лица возбуждено административное производство по ч.2 ст.611 КоАП РК.

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