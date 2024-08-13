Автомобиль сбил насмерть двух верблюдов на трассе в Костанайской области

12 августа ночью, на 59-ом км автодороги “Костанай-Карабутак”, водитель автомобиля GEELY совершил наезд на двух верблюдов, которые паслись без присмотра, сообщает polisia.kz

В результате ДТП животные погибли, водитель не пострадал, однако ему причинен материальный ущерб. В ходе разбирательств полицейские установили владельца верблюдов.

Им оказался 50-летний житель села Юбилейное района Б. Майлина. По словам сельского участкового, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. В этот раз правонарушителя привлекли к ответственности сразу по двум статьям административного кодекса – за нарушение ПДД и вышеуказанных правил. Ему назначен штраф в сумме порядка 45 тысяч тенге. Более того, ему предстоит возместить причиненный ущерб.

Полиция напоминает, что не допускается выпас, прогон (перегон) сельскохозяйственных животных без сопровождения владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных.

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