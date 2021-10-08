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Автомобиль сгорел. Полиция Рудного разыскивает угонщика

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Сегодня на пульт «102» управления полиции города Рудного поступило сообщение, в котором мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль, оставленный около подъезда дома, сообщает пресс-служба ДП.

Практически сразу сгоревший автомобиль был обнаружен на городском пустыре, недалеко от места проживания потерпевшего.

Заместитель начальника управления полиции города Рудного Руслан Алиманов сообщил, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Также недалеко был обнаружен еще один автомобиль, в котором были разбиты стекла.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на розыск подозреваемых в преступлении лиц.

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