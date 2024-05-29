Автомобиль сгорел в селе Костанайской области

Фото ДЧС области
В селе Аулиеколь Костанайской области произошло горение моторного отсека и салона легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
«МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 101 или 112», — сообщает ДЧС.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная общество РТН