Автомобиль сгорел в селе Костанайской области

В селе Аулиеколь Костанайской области произошло горение моторного отсека и салона легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 101 или 112», — сообщает ДЧС.

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