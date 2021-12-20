Автомобиль слетел с трассы. Спасатели выехали на ДТП в Костанайской области

17 декабря текущего года на трассе «Екатеринбург-Алматы» возле села Бозбек улетел в кювет автомобиль марки «Hyundai».
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Сообщение о ДТП на трассовый медико-спасательный пункт поступило в 09:40 утра. Бригада выехала на место вызова. По приезду было установлено, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
Двоим пострадавшим, бригадой, была оказана первая медицинская помощь и их дальнейшая госпитализация в городскую больницу Костаная. 53-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, ушиб поясничного отдела позвоночника, госпитализирован. Состояние стабильное. 52-летняя женщина госпитализирована с закрытым переломом костей таза состояние средней степени тяжести.
Спасатели рекомендуют прислушиваться к сообщениям синоптиков, и не рисковать своей жизнью, отправляясь в непогоду в путь.
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