Автомобиль сложился в жуткой аварии в Костанайской области

Кадр из видео
Три человека получили серьезные травмы в Лисаковске, при столкновении автомобиля Nissan Cefiro с деревом.
По предварительным данным, и согласно распространяемой в сети записи с уличной камеры наблюдения, машина двигалась ночью по улице Больничной с превышением скорости, и водитель не справился с её управлением.
Его доставили в реанимацию, пассажиры автомобиля также госпитализированы. У водителя взят анализ на содержание алкоголя в крови.
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Лисаковск. 2.09.2024 #алаукз #алаутв