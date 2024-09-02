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Автомобиль сложился в жуткой аварии в Костанайской области

Кадр из видео

Три человека получили серьезные травмы в Лисаковске, при столкновении автомобиля Nissan Cefiro с деревом.

По предварительным данным, и согласно распространяемой в сети записи с уличной камеры наблюдения, машина двигалась ночью по улице Больничной с превышением скорости, и водитель не справился с её управлением.

Его доставили в реанимацию, пассажиры автомобиля также госпитализированы. У водителя взят анализ на содержание алкоголя в крови.

@alautvkst

Лисаковск. 2.09.2024 #алаукз #алаутв

♬ оригинальный звук — 𝙸𝚜𝚕𝚊𝚖🇵🇸

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