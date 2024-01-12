Автомобиль столкнулся с лошадью на трассе в Костанайской области

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Видео на редакционный номер alau.kz 8-707-558-35-13 прислали наши читатели. Мы запросили информацию о происшествии в пресс-службе ДП Костанайской области.
11 января около 21.30 минут 26-летний водитель, управляя автомобилем марки Audi, следуя по автодороге «Карасу-Большая Чураковка», вблизи села Жалгыскан, совершил столкновение с лошадью.
В результате ДТП, никто не пострадал, лошадь убежала. Причинен материальный ущерб автомобилю.
Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Карасуского района.
В отношении неустановленного лица возбуждено административное производство по ч.2 ст.408 КОАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц».
В настоящее время, полицейские устанавливают личность владельца скота.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП или 36920 тенге.