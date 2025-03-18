В Джангельдинский районе Костанайской области на проселочной дороге в грязевой массе застрял легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека.
Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол по бездорожью проехали около 100 км. Добравшись до них на очищенный участок дороги отбуксировали автомобиль. Водитель такси вернулся обратно в село Акколь, а вот пассажирку спасатели доставили в поселок Торгай. В медицинской помощи никто не нуждался. Как выяснилось гражданка Нидерландов на такси хотела доехать в Костанай, а дальше поехать в Астану.
«Хочу выразить огромную благодарность МЧС Республики Казахстан, за то, что они очень сильно нам помогли, они спасли нас в Торгае. Мы ехали в Торгай и по пути наша машина застряла, мы пытались выбраться самостоятельно, но у нас не вышло. К счастью, подоспели сотрудники МЧС и спасли нас. Еще раз огромное-огромное спасибо» — сказала спасенная иностранка.
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